Кремль отреагировал на слова Болтона о завязшей в Сирии России‍

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника президента США Джона Болтона, сказавшего, что Россия якобы "завязла в Сирии", назвав его некорректным. Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Россию по Сирии‍

По словам чиновника, в Кремле категорически не согласны со словами Болтона и, кроме того, считают политически некорректными его утверждения про отношение РФ к Сирии.

"Утверждать, что Россия где-то завязла, некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона. Давайте не будем забывать о том, что американские военные также находятся на сирийской земле", - цитирует Пескова РБК.

Добавим, по сообщениям новостных агентств, высокопоставленный источник в Москве заявил журналистам, что это не Россия увязла в Сирии, а Соединенные Штаты застряли в Ираке и Афганистане.