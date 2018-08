Экс-адвокат Дональда Трампа дал против него показания

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа и махинациях в банковской сфере.

Об этом сообщает газета The Washington Post. По данным американского издания, если бы Коэн не признал вину по всем восьми пунктам, то мог бы получить до десяти лет лишения свободы.

Примечательно, что по словам адвоката самого Коэна, который поделился подробностями дела в своем Twitter, именно Дональд Трамп поручил его позащитному совершить нарушения в ходе предвыборной кампании.

Преступление выразилось в нецелевом использовании средств: часть из них была выплачена за молчание двум женщинам, заявлявшим о своей интимной связи с нынешним главой США.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?