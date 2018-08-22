Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи для запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Беларусь. Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве

Согласно данным пресс-службы, в ходе визита Лукашенко в Российскую Федерацию главы стран обсудят множество вопросов, касающихся развития сотрудничества двух держав, взаимодействия в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также глобальные мировые новости.

Также сегодня, 22 августа, в Сочи президент России планирует встретиться с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главы государств обсудят сотрудничество между странами, а также региональные проблемы, в том числе сложившуюся ситуацию в Сирии и на Украине.