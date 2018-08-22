Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Россию по Сирии‍

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия "застряла в Сирии". А это, в свою очередь, дает Вашингтону определенные рычаги давления на Москву.

Болтон уверен, что РФ рассчитывает на то, что другие страны в Европе возьмут на себя обязательства профинансировать восстановление Сирии после завершения военного конфликта.

Советник Трампа подчеркнул, что Белый дом может использовать это для получения содействия от Москвы по ряду вопросов. В частности, по выводу иранских войск с территории Сирии.

При этом, по словам Джона Болтона в интервью Reuters, Владимир Путин во время саммита в Хельсинки заявил, что у России и Ирана "разные интересы" в Сирии.