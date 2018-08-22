Милонов предложил изменить флаг России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил дополнить государственный флаг России. По его мнению, нынешнему флагу РФ "не хватает харизмы" и отличия от флагов других стран.

Об этом сегодня сообщает портал Москва 24. Милонов посетовал, что российский триколор похож на флаги других стран, таких как Франция, Сербия или Болгария.

"Я бы чуть-чуть поменял наш флаг, сделал бы его более державным по духу, добавил на него, например, орла нашего российского", − заявил депутат.

Милонов отметил, что Россия - выдающаяся страна, которая не должна этого стесняться. И, как считает чиновник, "надо, чтобы все это понимали".

Напомним, сегодня, 22 августа, празднуется День государственного флага Российской Федерации. Официальным праздник признан согласно указу президента от 1994 года.