Захарова прокомментировала санкции против России перед выборами в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о готовности к введению санкций за «вмешательство» Москвы в предстоящие в США выборы.

«США готовы к введению санкций против России за вмешательство в будущие выборы 2018 года, заявил Госдеп. Выборы еще не прошли, а санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США», - заявила Мария Захарова в своем твиттере.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию в «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы в США, заявив, что «Россия продолжает широкомасштабную кампанию, целью которой является попытка ослабить и разделить Соединенные Штаты», сообщает RT.