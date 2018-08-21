Тревожные думы фрау Меркель

Самая горячая политическая тема последних дней – интригующая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Скудость (скорее, полное отсутствие) информации об итогах разговора –намеренно употребляю слово «разговор», а не «переговоры» - сам необычный формат встречи, особенно внезапность её, отсутствие каких-либо сторонних лиц – всё это породило немало версий, догадок, гипотез о главном содержании и результатах разговора у политиков, политологов, журналистов. Но в целом предмет разговора определяется внутри круга Сирия – Украина – Иран. Позволю себе высказать предположение, возможно, ошибочное, но по моему мнению, наиболее вероятное.

1. Конфликты в Сирии, на Украине, вокруг ядерной программы Ирана тянутся уже давно, позиции всех сторон известны. Разных, как ныне говорят, «площадок» для их улаживания тоже хватает: «четвёрки», «шестёрки» и прочие восьмёрки. Всё это дела привычные, сугубой срочности не требующие.

2. Что же неприятное для Германии возникло сравнительно недавно? Что надвигается неотвратимо и грозит стать ещё неприятнее? Вряд ли кто-то будет спорить, если я скажу: эта надвигающаяся гроза – бесцеремонное давление США. Имеются в виду разного рода санкции, которые США вводят против экономики Германии. США не стесняются даже показать немцам кулак: не будете делать как мы скажем – покажем, где раки зимуют! И первым пробным шаром является «Северный поток-2». Уступит здесь Германия и Меркель - всё! Считай, наступит вторая, на сей раз ползучая, капитуляция Германии.

Подытожу именно явный, грубый, неприкрытый диктат США в экономических вопросах – главная опасность для Германии. Да ещё и осуществляется этот диктат в унизительной форме. Добавим более мелкие, но досадные неприятности: то неугомонная Польша начинает вякать о каких-то дополнительных контрибуциях, то некие киевские деятели отваживаются на выговоры немцам.

Германия стоит перед выбором: или окончательно лечь под США или начать движение к далёкому пока, но очень перспективному российско-германскому военно-экономическому союзу. Буде такой союз состоится, и Германии, и России не будут страшны экономические или военные угрозы хоть с запада, хоть с востока.

Изложенные соображения позволяют мне сделать вывод и о содержании разговора Путин – Меркель: основным скрытым стержнем разговора была мысль о возможности начала движения к военно-экономическому союзу. Этапы этого движения, конструкция союза, механизм его создания – всё это в будущем. Но любая дорога начинается с первого шага. Этот шаг и был сделан на встрече Путин – Меркель.