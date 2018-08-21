Шойгу: ЦАР является перспективным партнером России в Африке

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Центральноафриканская республика является перспективным партнером РФ в Африке. Российская сторона намерена подписать соглашение с ЦАР о военном сотрудничестве.

Шойгу в рамках переговоров с министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койярой подчеркнул, что реализация соглашения о совместной работе поможет укреплению связей двух стран в оборонной сфере, передает РИА "Новости".

По словам главы Минобороны РФ, импульс двусторонним отношениям России и ЦАР был дан в ходе беседы президентов двух государств на полях Петербургского международного экономического форума в мае этого года.