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В рамках ВЭФ состоиттся встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина
21 августа 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках Восточного экономического форума, который в сентябре состоится во Владивостоке, будет проведена встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня отметил, что его коллега Ху Чуньхуа уже подтвердил, что встреча двух политиков в рамках четвертого ВЭФ действительно состоится, передает во вторник, 21 августа, РИА "Новости".
Отметим, что в настоящий момент в китайском Даляне проходит заседание межправительственной российско-китайской комиссии, в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества Дальнего Востока и байкальского региона РФ с северо-востоком КНР.
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