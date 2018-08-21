В рамках ВЭФ состоиттся встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

В рамках Восточного экономического форума, который в сентябре состоится во Владивостоке, будет проведена встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня отметил, что его коллега Ху Чуньхуа уже подтвердил, что встреча двух политиков в рамках четвертого ВЭФ действительно состоится, передает во вторник, 21 августа, РИА "Новости".

Отметим, что в настоящий момент в китайском Даляне проходит заседание межправительственной российско-китайской комиссии, в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества Дальнего Востока и байкальского региона РФ с северо-востоком КНР.