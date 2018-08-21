Эксперт прокомментировал слова Трампа об условиях отмены санкций с России

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о готовности рассмотреть отмену санкций с Москвы при условии, если Российская Федерация предпримет шаги для совместной работы с США по Сирии и Украине.

По мнению Безпалько, высказывания американского лидера можно трактовать в двух аспектах. Во-первых, глава Белого дома перед выборами в конгресс пытается улучшить свои позиции по отношению к американскому избирателю. Во-вторых, это больше похоже на ультиматум, а не на предложение о сотрудничестве, подметил эксперт.

При этом Богдан Безпалько подчеркнул, что не совсем понятно, что имел в виду лидер Соединённых Штатов, когда говорил о сотрудничестве по Украине, т.к. Америка не является гарантом минских соглашений, передаёт RT.