Трамп заявил, что готов снять санкции с России при одном условии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против России при условии, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном.

В интервью агентству Reuters американский лидер подчеркнул, что готов рассмотреть отмену санкционных ограничений, если Россия предпримет шаги для совместной работы с Соединёнными Штатами по вопросам Сирии и Украины, передают РИА Новости.

Напомним, что ранее власти США объявили о новых антироссийских санкциях из-за якобы использования РФ химоружия в Солсбери в отношении семьи Скрипалей. Первый пакет ограничений предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Второй подразумевает возможное снижение уровня дипломатических отношений. Как сообщает ura.ru, в частности, санкции угрожают строительству газопровода «Северный поток — 2».