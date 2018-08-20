Выборы в ДНР и ЛНР находятся под угрозой срыва

Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые были запланированы на предстоящую осень, ныне переносятся на неопределенный срок.

Основными из ряда причин переноса названы отсутствие необходимости в переизбрании глав республик, определенные риски для минских переговоров, а также возможная вероятность введения новых санкций.

По словам близких к Кремлю источников издания РБК, решение согласовано с Москвой, официально о переносе будет объявлено в ближайшее время.