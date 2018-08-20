Олимпийская чемпионка, экс-депутат сравнила жизнь в России и США

Знаменитая российская гимнастка, девятикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, депутат Госдумы V cозыва, кандидат педагогических наук Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США.

Сейчас Хоркина занимается общественной работой. По признанию гимнастки, она гордится своей родиной. "Наша военная промышленность и наука позволяют изобретать ракеты, которые обеспечивают нашу безопасность. Мы очень ценим свои ценности, особенно духовные и нравственные. Мы благодарны ветеранам за мир и обязаны передать его будущему поколению", — заявила она в интервью изданию sports.ru.

Легенда спорта отметила, что нельзя считать пытки в тюрьмах критерием оценки работы президента Владимира Путина. "В Гуантанамо тоже людей страшно пытают. Вы не знаете, но в Америке сотни таких тюрем. В США вообще повсеместно афроамериканцев убивают на улицах и детей в школах взрывают", — рассказала Хоркина.

"Я поддерживаю все, что делает президент во внешней и внутренней политике. Россию уважают, с ней считаются. Мы очень ценим свои ценности, особенно духовные, нравственные. Помним свою историю и бережно ее храним. ...Страна у нас очень большая, сразу всем хорошо стать не может, потому что было так все запущено в 90-х. Конечно, президенту нелегко", - сказала в интервью Хоркина.