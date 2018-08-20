Киев пока не планирует возвращать Крым военным путем

Власти Украины пока не намерены возвращать полуостров под свой контроль военным путем. Об этом сегодня заявил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По его словам, плана по "освобождению Крыма" с применением военного оружия у Киева на сегодняшний день не имеется, однако существует директива президента Украины, подразумевающая оказание давления на "агрессора".

Гданов добавил, что в настоящее время в Киеве ведется работа по поиску новых санкционных мер, призванных увеличить затраты российской стороны на полуостров, передает УНН.