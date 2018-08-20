Лавров обнародовал секретную директиву ООН по Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что секретариат Организации объединенных наций тайно запретил своим подразделениям принимать участие в восстановлении сирийской экономики.

Такое сообщение прозвучало из уст министра в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливанской Республики. По его словам, исключением должна являться только гуманитарная помощь. Любые иные действия могут быть возможны только после получения положительных результатов так называемого "политического перехода".

Директива была озвучена секретариатом в октябре прошлого года, но до настоящего момента находилась в категории секретности. Министр добавил, что генеральный секретарь ООН по просьбе Лаврова пообещал урегулировать данный вопрос.