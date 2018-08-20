Ушаков: прибытие Ким Чен Ына на Восточный экономический форум не ожидается

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в понедельник сообщил, что прибытие главы КНДР Ким Чен Ына и лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум не ожидается.

Согласно последней информации, межкорейский саммит состоится именно в период проведения ВЭФ, который состоится в сентябре во Владивостоке. В интервью газете "Известия" Ушаков отметил, что именно поэтому главы КНДР и Южной Кореи не посетят данное мероприятие.

По словам Юрия Ушакова, в настоящий момент обсуждается возможность визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в другое время.