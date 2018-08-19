Генерал-майор авиации в отставке и бывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой вспомнил события августа 1991 года и рассказал о том, что в эти дни делал президент России Борис Ельцин.

Отношение у генерала к президенту крайне отрицательное. По его словам, он глубоко сожалеет о поддержке Ельцина в 1991 году. "Как можно назвать "исключительной мужественностью" трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!" - отметил Руцкой в интервью "МК". Он рассказал, что Ельцин уехал после победы над ГКЧП праздновать ее вместе с "командой, которая скрывалась с ним в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР". Руцкой же организовывал оборону органов власти в столице, о чем Ельцин потом просто "забыл".

Победу Ельцина над Верховным Советом в 1993 году, благодаря которой тот остался у власти, Руцкой считает государственным переворотом, поддержанным США и Европой.