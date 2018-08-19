Россия и Индия продолжают обсуждать создание истребителя пятого поколения

Россия собирается передать Индии большой объем технологий в рамках проекта по созданию совместного истребителя пятого поколения на базе Су-57, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Индийские танцы вокруг ПАК ФА

Тему никто не закрывал, Индия из этого проекта не выходит, отметил Слюсарь в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1". По его словам, то, что может предложить РФ в контексте создания новейших истребителей, другие государства предложить попросту не в состоянии. Предполагается, что Индия не только будет покупать самолеты, но и развернет лицензионное производство, добавил руководитель ОАК.