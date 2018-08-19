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Россия и Индия продолжают обсуждать создание истребителя пятого поколения
19 августа 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Россия собирается передать Индии большой объем технологий в рамках проекта по созданию совместного истребителя пятого поколения на базе Су-57, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Тему никто не закрывал, Индия из этого проекта не выходит, отметил Слюсарь в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1". По его словам, то, что может предложить РФ в контексте создания новейших истребителей, другие государства предложить попросту не в состоянии. Предполагается, что Индия не только будет покупать самолеты, но и развернет лицензионное производство, добавил руководитель ОАК.
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