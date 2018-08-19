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ООН обеспокоилась положением жителей Донбасса
19 августа 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Организация объединенных наций обеспокоена положением украинцев, которые подвергаются обстрелам. По данным ООН, почти 3,5 миллиона человек в Донбассе сейчас нуждаются в разнообразной помощи.
Ощущается нехватка продуктов, нет возможности получения образования и медпомощи. В результате военных действий на Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, еще свыше 9 тысяч граждан пострадали.
Координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани выступила с призывом немедленно принять меры для защиты гражданских лиц. Она еще раз призвала "полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", передает РИА Новости. Лубрани добавила, что "финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы".
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