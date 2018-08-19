В Госдуме прокомментировали переговоры Путина и Меркель

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продемонстрировала готовность руководства стран к взаимодействию, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Накануне в загородной правительственной резиденции Мезеберг под Берлином состоялась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продлились три часа, в течение которых политики обсудили множество двусторонних и международных вопросов.

«Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель доказала готовность наших государств к взаимодействию, несмотря на сохранение разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. В решении ключевых международных проблем и урегулировании глобальных и региональных вызовов диалог с Россией безальтернативен», - прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Тон этого диалога дает позитивный сигнал мировому сообществу. Встреча лидеров России и Германии – пример прагматичной политики, направленной на защиту национальных интересов при уважении к суверенитету партнеров», - подчеркнул российский парламентарий.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что широкий спектр обсуждаемых вопросов делает оправданным постоянный диалог с Россией, сообщает РИА Новости.