В Совфеде оценили переговоры Путина и Меркель в Берлине

В воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По мнению сенатора, политикам удалось откровенно обсудить ключевые темы международной повестки. Косачев подчеркнул, что российско-германские переговоры в Берлине стали событием мирового масштаба.

На своей страничке в социальной сети Facebook Косачев написал, что в настоящий момент от диалога между Россией и ФРГ ситуация во всем мире зависит не меньше, чем от контактов РФ и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, сенатор убежден, что именно сейчас интересы Российской Федерации и Германии совпадают больше, чем когда-либо до этого.