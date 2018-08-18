Марию Бутину неожиданно перевели в другую тюрьму

Задержанную в США россиянку Марию Бутину без объяснения причин перевели в другую тюрьму, которая находится в Александрии, штат Вирджиния. Об этом заявил адвокат гражданки России Роберт Дрисколл. МИД РФ направит ноту протеста Госдепу США

Юрист пытается выяснить причину перевода его подзащитной.

Российское посольство в США подтвердило перевод задержанной в США россиянки Марии Бутиной в тюрьму Александрии, передает РИА «Новости».

Марию Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента. Ей пригрозили до 15 лет лишения свободы.