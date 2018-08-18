Будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова, заявил Владимир Путин. Меркель считает, что транзит газа через Украину нужно сохранить

Российский лидер также отметил, что реализация проекта, работа над которым ведется совместно с партнерами из Германии, даст возможность улучшить газотранспортную систему Европы, разделить маршруты поставок и уменьшить транзитные риски, удовлетворив растущий спрос экономики Европы.

Россия была и остается надежным поставщиком газа в Европу, подчеркнул Владимир Путин.