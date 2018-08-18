Меркель считает, что транзит газа через Украину нужно сохранить

В Германии начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они проходят в правительственной резиденции Мезеберг, которая расположена недалеко от Берлина. На Украине признали "Северный поток - 2" экономическим проектом

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров заявила, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера газа даже после того, как будет запущен проект «Северный поток-2». Она заметила, что очень довольна, что переговорный процесс по этой тематике начался.