Эрдоган: Турецкая армия продолжит операции в Сирии и Ираке

Турецкая Республика намерена продолжить проведение контртеррористических операций на территории соседних ей государств - Сирии и Ирака, заявил сегодня глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщают, что Турция перебрасывает танки на границу с Сирией

В Турции проходит шестой съезд Партии справедливости и развития. Мы искореним все террористические угрозы с территории Сирии и Ирака, - сказал Эрдоган, выступая на съезде. Тем самым террористы не смогут сформировать у турецких границ подконтрольные им зоны.

В мае, за месяц до парламентских и президентских выборов, Эрдоган заявлял, что Турция шаг за шагом становится самой сильной страной региона и совсем скоро войдет в число крупных игроков на мировой политической арене.