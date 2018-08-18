Разведка ДНР: ВСУ готовят обстрел беспилотника ОБСЕ

Военные силы Украины ведет подготовку к обстрелу беспилотного летательного аппарата ОБСЕ вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса. Об этом свидетельствую данные разведки, сообщает новостная лента ДНР. Военнослужащие ДНР показали видео испытаний «Чебурашки»

Начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов пояснил, что по данным разведки, ВСУ готовит провокацию против вооруженных сил ДНР, в частности, сил противо-воздушной обороны Республики.

По его словам, на первом этапе ВСУ распространяет информацию о якобы приведении в боеготовность подразделений ПВО ДНР. Затем на позиции выдвинутся подразделения зенитно-ракетного полка ВСУ, которым поручено сбить летательный аппарат ОБСЕ.

На заключительном этапе, когда пусковые установки ВСУ вернутся на позиции, штаб украинской ООС обвинит ПВО ДНР в уничтожении беспилотника, передает слова Безсонова Донецкое Агентство Новостей.