Владимир Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац, в котором пройдет торжество по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль. Глава МИД Украины отреагировал на приглашение Путина в Австрию

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент сделал в этом городе остановку с частным визитом перед путешествием в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что бракосочетание состоится в Штирии в местном ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Как сообщают местные СМИ, из аэропорта Граца Владимир Путин отправится к месту проведения церемонии на вертолете.