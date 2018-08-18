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Владимир Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии
18 августа 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац, в котором пройдет торжество по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент сделал в этом городе остановку с частным визитом перед путешествием в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее стало известно, что бракосочетание состоится в Штирии в местном ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Как сообщают местные СМИ, из аэропорта Граца Владимир Путин отправится к месту проведения церемонии на вертолете.
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