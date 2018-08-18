Порошенко запретил "оборонке" выплачивать России долги
18 августа 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, освобождающий предприятия государственного концерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам с Российской Федерацией.
Данный документ предусматривает приостановление судебных решений о взыскании задолженности предприятий украинского ОПК, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в пользу российских юридических лиц.
Предполагается, что соответствующие исполнительные производства, а также принудительные меры взыскания с предприятий ОПК в пользу Российской Федерации также должны быть остановлены.
Новый закон "защиты деятельности предприятий «Укроборонпрома» от негативного влияния юридических лиц государства-агрессора" вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
Підписав Закон щодо захисту діяльності підприємств «Укроборонпрому» від негативного впливу юридичних осіб держави-агресора: https://t.co/RUdv6aDZVD— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 августа 2018 г.
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