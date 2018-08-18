Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, освобождающий предприятия государственного концерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам с Российской Федерацией.

Данный документ предусматривает приостановление судебных решений о взыскании задолженности предприятий украинского ОПК, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в пользу российских юридических лиц.

Предполагается, что соответствующие исполнительные производства, а также принудительные меры взыскания с предприятий ОПК в пользу Российской Федерации также должны быть остановлены.

Новый закон "защиты деятельности предприятий «Укроборонпрома» от негативного влияния юридических лиц государства-агрессора" вступает в силу на следующий день после официального опубликования.