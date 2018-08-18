Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства своей страны. Изменения коснулись десятков человек. Кадровые решения лидер государства озвучил сегодня, 18 августа.



О перестановках сообщило государственное агентство "БелТА". На посту главы кабмина Андрея Кобякова, который занимал его с 2014 года, сменил экс-глава Банка развития Сергей Румас.

Кроме того, согласно распоряжению главы Беларуси, Василий Матюшевский освобожден от должности первого вице-премьера. Его место займет Александр Турчин, руководящий аппаратом Совета министров.

Игорь Ляшенко получил должность заместителя премьер-министра в части курирования вопросов промышленности и ТЭК, на которой "подвинул" Владимира Семашко.

Заместителем премьер-министра по вопросам здравоохранения, образования, культуры и спорта назначен бывший посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.

Также Лукашенко "заменил" министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.