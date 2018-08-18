На отказ США финансировать стабилизацию Сирии Захарова отреагировала шуткой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США перенаправить на другие цели финансовые средства, предназначенные для стабилизации неподконтрольных Дамаску регионов Сирии.

«Правильно: ИГИЛа* там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», - заявила Захарова на своей странице в социальной сети.

Напомним, как ранее сообщали АН, Госдепартамент США принял решение перенаправить 230 миллионов долларов стабилизационной помощи, предназначавшиеся для восстановления Сирии, на другие приоритетные цели.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая группировка.