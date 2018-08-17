Путин сегодня проведет совещание с членами Совбеза РФ

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 17 августа, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Данную информацию предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что совещание с членами Совета безопасности состоится в Москве. К настоящему моменту не сообщается, какие именно вопросы будут обсуждаться в рамках встречи в пятницу, 17 августа, передает ТАСС. Песков пообещал рассказать о темах совещания после его завершения.

Отметим, что аналогичные совещания с постоянными членами Совбеза глава России Владимир Путин обычно проводит каждую неделю.