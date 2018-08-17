Пентагон перенесет военный парад в Вашингтоне на 2019 год

Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны Дональд Трамп, сообщает Пентагон. Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США

В заявлении Пентагона говорится, что изначально проведение парада планировалось на 10 ноября нынешнего года, однако теперь рассматривается возможность о его переносе на 2019 год, сообщает Газета.ru.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Шествие должно было пройти от Белого дома до Капиталийского холма, а затраты на парад оцениваются в 92 миллионов долларов.

Возможно, стоимость проведения парада и стала причиной его переноса.