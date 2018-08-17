«Дверь открыта»: Госдеп США готов к диалогу с Россией

Соединенные Штаты Америки поддерживают каналы взаимодействия с Российской Федерацией по Сирии, Украине, а также стратегической стабильности и многим другим двусторонним вопросам.

Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента. Отвечая на вопрос о планах проведения новых переговоров Вашингтона и Москвы он заявил: «Как мы уже неоднократно говорили, нынешняя администрация ясно дала понять, что дверь для диалога остается открытой».

«Мы продолжаем использовать каналы для взаимодействия с Россией по Украине, Сирии, по контролю за вооружениями, стратегической стабильности и многим другим двусторонним вопросам», - добавил дипломат.

Напомним, ранее госдепартамент заявил о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций.