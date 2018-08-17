США обвиняют Украину в предательстве из-за торговли с Китаем

Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что, в свою очередь, противоречит интересам США. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Times. США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров

По данным американского издания, украинская компания заключила с КНР контракт, согласно которому поставит китайским партнерам 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму 380 млн долларов.

Как заявил бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, Украина помогает КНР решать проблемы с производством реактивных двигателей.

Триплетт заявил, что таким образом Украина, по сути, использует деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносит удар в спину военно-морскому флоту США.

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер выразил мнение, что американскому правительству необходимо надавить на Киев, чтобы прекратить поставки двигателей.