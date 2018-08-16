Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об указе о награждении чеченского лидера, подписанным Лукашенко, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко отметил, что Рамзан Кадыров "внес значительный вклад в дело укрепления дружбы между российским регионом и Белоруссией". Белорусские СМИ пишут, что главной заслугой Кадырова, безусловно, является содействие и личное участие в вызволении белорусов из ливийского плена. В декабре 2017 года были освобождены врачи Инна Бабуш и Сергей Здота. Через несколько месяцев, в феврале 2018, на родину, благодаря Кадырову, вернулся последний пленник Вячеслав Качура.

Белорусский президент наградил орденом Франциска Скорины директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову. Директор "Третьяковки" награждена за культурно-просветительскую деятельность и развитие культурных связей между Россией и Белоруссией.