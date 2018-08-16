Трамп отменил указ Обамы о нанесении киберударов по противникам США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который отменяет ранее введенную Бараком Обамой директиву, включающую в себя ряд условий, позволяющих Вашингтону предпринимать кибератаки по противникам.

Об этом сообщает РИА URA.Ru. В указе Трампа подробно описывается, когда и как США может применять специальное программное обеспечение. Однако детали не раскрываются - ввиду секретности документа.

Уточняется, что о документе стало известно в 2013 году после того, как бывший сотрудник американского Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден опубликовал данные о работе спецслужб Великобритании и США.