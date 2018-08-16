Трамп заблокировал экс-главе ЦРУ доступ к секретной информации
16 августа 2018, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных штатов Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации ведомства у бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана.
Об этом прессе сообщила секретарь президента Сара Сандерс. Глава Вашингтона обвинил Бреннана в использовании секретных материалов для собственного пиара на телевидении.
Однако, экс-глава ЦРУ считает, что решение президента США является частью усилий главы Белого дома по подавлению свободы слова и наказанию тех, кто недоволен его политикой.
Бреннан в своем Twitter объяснил решение президента США Дональда Трампа запретить ему доступ к секретной информации боязнью критики и заявил, что "молчать не будет".
"Трамп сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать", - заявил Бреннан.
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