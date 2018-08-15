Госдеп США опроверг приостановку выполнения Договора по открытому небу

Представитель Госдепартамента Соединенных штатов Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон продолжит выполнять Договор по открытому небу. Она также опровергла слухи о приостановке его выполнения. В США принят оборонный бюджет, в котором содержатся антироссийские меры

Напомним, раннее в СМИ появилась информация, что в тексте бюджета Пентагона на 2019 год, который утвердил глава Белого дома Дональд Трамп, кроме прочего, говорится, что США замораживают сотрудничество с Российской Федерацией в рамках Договора по открытому небу.

"Соединенные Штаты не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора", - отметила Хезер, добавив, что Америка продолжает совместные действия по усилению американского воздушного флота.

Она пояснила, что оборонный бюджет на 2019 год требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять "сертификационные требования". Дипломат добавила, что похожие требования были и в предыдущих законах по оборонным расходам.

Договор по открытому небу позволяет подписавшим документ государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и за соблюдением контроля над вооружениями. На сегодняшний день в этой программе участвуют более трех десятков стран.