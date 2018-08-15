Путин заявил, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается в телеграмме, которую Путин направил отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

«Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи», - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) текст послания.

Российский президент уверен, что Россия и КНДР смогут «развивать взаимовыгодное сотрудничество». «Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Владимир Путин пригласил лидера КНДР с визитом в Москву. По словам президента, Ким Чен Ын мог бы приехать на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре.