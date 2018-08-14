Военный эксперт: решение Вашингтона подстегнет гонку вооружений
14 августа 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава проекта "ПИР-Центра" по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин заявил, что США, решившие нарастить ПРО в Европе, фактически вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Соединенные Штаты заложили в своем новом оборонном бюджете средства на наращивание противоракетной обороны в Европе и разработку новой ракеты средней дальности. Как отмечает эксперт, такое решение угрожает не только России, но и европейским странам.
"России придется тоже вкладываться в аналогичные или асимметричные меры. Это подстегнет гонку вооружений", - отметил Козюлин в интервью "Взгляду". По его словам, несоблюдение ДРСМД будет означать хаос во всем мире, ведь государства начнут действовать каждое по-своему.
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