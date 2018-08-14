В Совфеде прокомментировали отказ США выполнять Договор по открытому небу

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что такое решение Соединенных Штатов говорит о готовности Вашингтона погрузить международные отношения в хаос. США приостановили действие Договора по открытому небу с Россией

По его словам, с международным правом США считаться не хотят. Не впервые Штаты перекладывают ответственность за свои действия на других. Очевидно, в Вашингтоне "вообще не считают себя связанными никакими соглашениями", отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, Москва соблюдает договор с полным соответствием с договоренностями и их сроками, обвинительная риторика США ни на чем не основана.