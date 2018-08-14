Россия призывает Британию к участию в восстановлении Сириии

Правительство Великобритании не готово подключаться к усилиям мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии. Об этом в понедельник в распространенном коммюнике заявило посольство России в Лондоне.

В посольстве уверены, что контакты с британским Форин-офисом свидетельствуют о "неготовности британского правительства менять свою позицию и подключаться к усилиям мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу".

Между тем, представители российского посольства выразили убеждение в том, что санкции ЕС в отношении Сирии, которые "душат экономику страны", должны быть отменены, поскольку становятся препятствием выходу САР из кризиса и развитию.

Со своей стороны, Россия призывает Великобританию практически присоединиться к международным инициативам по восстановлению Сирии, а не просто регулярно выражать обеспокоенность ситуацией в этой стране.

"Это стало бы лучшим свидетельством заинтересованности Лондона в нормализации жизни сирийского народа", - говорится в сообщении посольства.

В настоящее время сирийское правительство восстанавливает инфраструктуру, в регионы постоянно доставляется гуманитарная помощь, на родину возвращаются беженцы. С конца сентября 2015 года в Сирию возвратились уже свыше 236 тысяч человек.