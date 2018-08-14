Литва строит авиаполигон НАТО рядом с российской границей

Первый в Прибалтике военный авиационный полигон, отвечающий стандартам НАТО, появится в Казлу-Руда. Этот литовский город расположен приблизительно в 60 километрах от границы с Россией.

Полигон даст возможность странам военного блока проводить учения авиации с отработкой ударов по наземным целям. Также, как сообщают литовские военные, на авиаполигоне будут проводить обучение военнослужащих, которые хотят служить в Военно-воздушных силах страны.

Обустройством авиаполигона занимается инженерное подразделение военно-воздушных сил Соединенных Штатов Red Horse. Сроки окончания строительства намечены на осень.