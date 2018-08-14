США приостановили действие Договора по открытому небу с Россией

В соответствии с положениями подписанного президентом США Дональдом Трампом американского оборонного бюджета на 2019 год, США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Заморозка работы по Договору продолжится до момента, «пока Москва не вернется к его соблюдению».

Договор устанавливал режим открытого неба, целью которого является обеспечение возможности его участникам совершать облёты территорий друг друга. В Госдепе США заявили в 2017 году, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение РФ условий Договора, передает Газета.ру. Теперь госсекретарь США должен оценить выполнение условий Россией, после этого Дональд Трамп должен принять соответствующее решение - снимать ограничения или нет.

Напомним, оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки на 2019 год был подписан президентом страны Дональдом Трампом. В данном документе содержится план расходов на национальную оборону в размере $716 млрд.