Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал певице Лайме Вайкуле не приезжать в Россию, а петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для "европейцев". Алена Свиридова высказалась в защиту Лаймы Вайкуле

Тогда она не увидит "зомбированных людей-зверей". Пушков отметил, что европейцы и не знают, кто такая Лайма Вайкуле.

Российский политик написал в Twitter: "Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая".

Алексей Пушков подчеркнул, что никакого "запрета" гражданам Евросоюза посещать Крым нет. "Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", - прокомментировал сенатор мнения ряда людей, пытавшихся защитить Лайму Вайкуле. Певица Алёна Свиридова высказалась в защиту артистки из Латвии Лаймы Вайкуле.

Лайма Вайкуле сделала заявление, получившее широкий общественный резонанс, перед началом своего концерта в Одессе.