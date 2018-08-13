Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. Политик подчеркнула, что в экономической дестабилизации Анкары заинтересованных нет.

Об этом Меркель сообщила после после состоявшейся сегодня встречи с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

"ФРГ хочет видеть процветающую с точки зрения экономики Турцию, это в наших интересах", - отметила Меркель.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чем Анкара намерена ответить на развязанную Вашингтоном торговую войну. США не удастся поставить Турцию на колени, дал он обещание.