Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась
13 августа 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. Политик подчеркнула, что в экономической дестабилизации Анкары заинтересованных нет.
Об этом Меркель сообщила после после состоявшейся сегодня встречи с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.
"ФРГ хочет видеть процветающую с точки зрения экономики Турцию, это в наших интересах", - отметила Меркель.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чем Анкара намерена ответить на развязанную Вашингтоном торговую войну. США не удастся поставить Турцию на колени, дал он обещание.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес