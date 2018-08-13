Анкара готова наладить отношения с Вашингтоном при одном условии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена наладить отношения с Вашингтоном. Дипломат, однако, заявил, что США следует перестать давить на турецкую сторону.

Чавушоглу в ходе своего выступления на конференции послов Турции в Анкаре отметил, что в последнее время отношения страны с Соединенными Штатами дошли до нежелательного рубежа. По словам главы турецкого МИД, Вашингтон не предпринял усилий для выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя турецкие власти передали американским коллегам все необходимые документы.

Теперь, как отмечает дипломат, Штаты пытаются действовать при помощи угроз, однако такие методы не будут иметь результатов. Чавушоглу призывает руководство США сесть за стол переговоров и начать относиться друг к другу с уважением, передает РИА "Новости".