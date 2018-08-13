Обнародован прогноз о начале войны между РФ и США из-за новых санкций Вашингтона

Новые санкции Соединенных Штатов против России могут спровоцировать прямое военное столкновение между двумя странами. Такой прогноз в своем микроблоге в социальной сети Twitter сделал отечественный журналист Владимир Соловьев.

На минувшей неделе стало известно, что американские сенаторы предложили внести РФ в список стран, которые являются спонсорами терроризма. Соответствующий пункт содержится в законопроекте о новых рестриктивных мерах в отношении Москвы.

По мнению Владимира Соловьева, которым он поделился с подписчиками, объявление России государством, поддерживающим террористов, станет «гигантским шагом» к катастрофе глобального характера. Журналист предрек, что после принятия Вашингтоном данного решения российские и американские военные, действующие на территории Сирии, прекратят согласовывать друг с другом свои действия. Это резко повысит вероятность прямого боестолкновения между Вооруженными силами двух стран, отметил Соловьев.