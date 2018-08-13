Бывший украинский президент назвал причину ухода Крыма из-под контроля Киева

Украина потеряла контроль над Крымом из-за того, что ее власти проявили слабость. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил Леонид Кучма, занимавший пост президента соседнего государства в 1994—2005 годах.

Политик отметил, что в период крымского кризиса на полуострове находились 20 тысяч украинских военнослужащих. Кучма полагает, что они должны были уничтожить российских солдат, блокировавших стратегические объекты региона. Власти в Киеве проявили слабость и не отдали соответствующего приказа, процитировал Леонида Кучму сайт «Русская весна».

Весной 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Данный шаг был поддержан большинством жителей полуострова, принявших участие в референдуме. Ранее сообщалось, что власти региона ответили на заявление украинского лидера Петра Порошенко, пообещавшего вернуть в Ялту флаг своей страны.