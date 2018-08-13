США опасаются сотрудничества Москвы и Берлина

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Соединенные Штаты опасаются объединения российских ресурсов и немецких технологий. По ее словам, плохие отношения с Россией противоречат интересам Евросоюза.

Как отметила лидер немецкой партии "Левые", США всегда преследовали свои интересы. А когда у власти оказался Дональд Трамп, Штаты прибегли к агрессивным способам. "Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах - и не только экономических", — отметила Вагенкнехт, сообщает "Газета.ру". По ее словам, европейские страны расплачиваются за дестабилизацию Ближнего Востока, которая связана с "войнами" Соединенных Штатов за ресурсы.